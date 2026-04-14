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Champions League, Il Real prova ad abbattere il tabù Bayern

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Quarantanove trofei internazionali in due. Ventuno di essi sono Coppe dei Campioni/Champions League. L’Allianz Arena, mercoledì sera, vede scendere in campo, per il ritorno dei quarti di finale della competizione, il gotha del calcio europeo, Bayern Monaco contro Real Madrid. I bavaresi, forti del 2-1 al Bernabeu della scorsa settimana, partono favoritissimi nei confronti dei Blancos i quali vanno a caccia di una vera e propria impresa: solo tre i successi spagnoli in 14 viaggi in Baviera. Inoltre, in stagione, Neuer e compagni, di fronte ai propri tifosi, hanno perso solo una volta in tutte le competizioni. Gli esperti Sisal, di conseguenza, ritengono il Bayern Monaco favoritissimo a 1,55 rispetto al 4,50 del Real Madrid mentre si sale fino a 5,25 per il pareggio. Bilancia che pende sempre dalla parte tedesca in ottica passaggio turno: bavaresi avanti in quota rasoterra, 1,12, mentre vedere gli spagnoli tra le migliori quattro del torneo pagherebbe 6 volte la posta. Ci si attende una gara piena di gol ed emozioni: entrambe le squadre che segnano almeno due gol si gioca a 1,36. Tante marcature sono la conclusione di tanti tiri in porta: l’ipotesi di almeno 14 conclusioni nello specchio è offerta a 2,25. Harry Kane, primo marcatore a 4,00, è pronto a prendersi la scena al pari di Michael Olise, gol o assist a 1,65. La Casa Blanca non può prescindere da Kylian Mbappé, in gol a 2,25, magari supportato da Vinicius, assist offerto a 4,50. 

L’Arsenal ospita lo Sporting per stabilire chi sfiderà, in semifinale, la vincente del confronto tra Atletico Madrid e Barcellona. Gli esperti Sisal ritengono i Gunners favoritissimi a 1,48 rispetto al 6,50 dei portoghesi mentre si scende a 4,50 per il pareggio. Londinesi che, dopo il successo a Lisbona, vedono la semifinale a un passo: il passaggio turno per Rice è compagni si gioca a 1,04, l’impresa dei biancoverdi è in quota a 11. Sporting che, nella sua storia, non ha mai battuto l’Arsenal né ha mai raggiunto le semifinali di Champions League a differenza dei biancorossi che puntano, per la quarta volta, ad essere tra le migliori quattro del torneo. Un clean-sheet da parte di Raya è offerto a 1,98 mentre l’intensità potrebbe farla da padrona: un’espulsione è data a 3,25, un rigore a 2,60 mentre vedere l’arbitro che estrae almeno 5 cartellini si gioca a 2,50. Viktor Gyökeres, 97 reti e 28 assist in maglia Sporting, è il grande ex della sfida: lo svedese primo marcatore è in quota a 5,00. Occhio però anche a Kai Havertz, già decisivo all’andata: gol o assist del tedesco sono offerti a 2,00. 

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