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Liverpool-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Big match in Champions League. Oggi, martedì 14 aprile, il Liverpool ospita il Paris Saint-Germain – in diretta tv e streaming – ad Anfield Road nel ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. Si riparte dal 2-0 parigino dell’andata, con la squadra di Luis Enrique che si è imposta al Parco dei Principi grazie ai gol di Doué e Kvaratskhelia. 

 

La sfida tra Liverpool e Psg è in programma oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha; Ekitike. All. Slot 

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique 

 

Liverpool-Psg, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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