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Serie A, oggi Parma-Napoli – Diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 12 aprile, gli azzurri sono impegnati in trasferta al Tardini contro il Parma – in diretta tv e streaming. La squadra di Antonio Conte arriva dal grande successo nel big match di campionato contro il Milan, mentre gli emiliani hanno pareggiato contro la Lazio nell’ultimo turno per 1-1 all’Olimpico.  

 

Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà la Lazio mentre il Parma affronterà l’Udinese in trasferta. 

 

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