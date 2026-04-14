Atletico Madrid-Barcellona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Derby spagnolo nei quarti di finale di Champions League. Oggi, martedì 14 aprile, l’Atletico Madrid ospita il Barcellona – in diretta tv e streaming – al Wanda Metropolitano nella gara di ritorno, con entrambe le squadre a caccia della semifinale. Si riparte dal 2-0 con cui gli uomini di Simeone hanno battuto quelli di Flick all’andata grazie ai gol di Alvarez e Sorloth.

La sfida tra Atletico Madrid e Barcellona è in programma oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Alvarez, Griezmann. All. Simeone

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Araujo, Gerard Martin, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick

Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.



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