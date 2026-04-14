13.7 C
Firenze
martedì 14 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Atletico Madrid-Barcellona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Derby spagnolo nei quarti di finale di Champions League. Oggi, martedì 14 aprile, l’Atletico Madrid ospita il Barcellona – in diretta tv e streaming – al Wanda Metropolitano nella gara di ritorno, con entrambe le squadre a caccia della semifinale. Si riparte dal 2-0 con cui gli uomini di Simeone hanno battuto quelli di Flick all’andata grazie ai gol di Alvarez e Sorloth. 

 

La sfida tra Atletico Madrid e Barcellona è in programma oggi, martedì 14 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Alvarez, Griezmann. All. Simeone 

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Araujo, Gerard Martin, Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick 

 

Atletico Madrid-Barcellona sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.
 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.7 ° C
14.6 °
12.4 °
80 %
1kmh
40 %
Mar
16 °
Mer
16 °
Gio
22 °
Ven
24 °
Sab
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1481)ultimora (851)sport (133)ImmediaPress (91)Video Adnkronos (91)Tecnologia (65)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati