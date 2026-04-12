Montecarlo, oggi la finale Sinner-Alcaraz – Diretta

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Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale di Montecarlo. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro affronta lo spagnolo – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – , per la prima volta nella nuova stagione, nell’ultimo atto del Masters 1000 del Principato, puntando il sorpasso al numero 1 del ranking Atp.

Sinner arriva al match dopo aver eliminato Humbert, Machac, Auger-Aliassime e Zverev in semifinale, mentre Alcaraz ha battuto Baez, Etcheverry, Bublik e Vacherot nell’ultimo turno.

Sinner ha raggiunto un’altra finale dopo aver completato il Sunshine Double, vincendo prima a Indian Wells e poi a Miami.

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