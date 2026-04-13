Champions League: Barcellona, obiettivo rimonta contro l’Atletico

(Adnkronos) – – Una per abbattere un tabù, l’altra per confermare la tradizione che la vuole sempre in finale quando, ai quarti, incrocia gli eterni rivali catalani. Martedì sera il Wanda Metropolitano di Madrid è pronto ad incendiarsi per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona. I Colchoneros, nonostante il successo per 2-0 in casa dei blaugrana, devono rincorrere, secondo gli esperti Sisal, a 3,60 mentre la vittoria per Yamal e compagni si gioca a 1,80 con il pareggio in quota a 4,50. Difficile ipotizzare una divisione della posta in quanto le due formazioni hanno pareggiato solo una volta nei 15 incroci più recenti. La bilancia per il passaggio turno pesa, però, dalla parte dei padroni di casa, 1,33, rispetto ai ragazzi di Flick, dati a 3,25. La storia si diceva: nei due precedenti incroci in Champions, sempre ai quarti della competizione, l’Atletico non solo ha eliminato il Barcellona ma si è spinto fino alla finale, stoppato però sempre dal Real Madrid. Lo spettacolo sarà assicurato visto che la Combo Goal + Over 3,5 è offerta a 2,05; i blaugrana, inoltre, sono favoriti, a 1,60, per segnare il primo gol della partita contro il 2,45 dei madrileni. Lamine Yamal, gol o assist a 1,65, è pronto a caricarsi il Barça sulle spalle al pari di Robert Lewandowski, a segno a 2,00. Il Cholo Simeone, dal canto suo, si affida a Julian Alvarez, gol a 2,75, e alla velocità di Ademola Lookman, assist a 4,50.

Alla stessa ora Anfield prova a trascinare il Liverpool contro il PSG, campione d’Europa in carica e vincente la scorsa settimana per 2-0. Gli esperti Sisal ipotizzano una gara in grande equilibrio, vittoria Reds a 2,4, successo parigino a 2,50 e pareggio a 4,25. Ottavo incrocio tra le due formazioni e, anche in questo caso, mai un pareggio. Il passaggio turno parla francese: PSG ancora in semifinale a 1,14 mentre l’impresa del Liverpool si gioca a 5,50. Un risultato esatto di 2-0 è dato a 15 per Salah e compagni mentre pagherebbe 17 volte la posta quello a favore dei ragazzi di Luis Enrique. I calci da fermo potrebbero diventare un fattore: gli inglesi, a 1,27, è nettamente avanti rispetto ai parigini, a 4,75, per calciare più corner. Spettacolo ma anche tanta intensità: ne consegue che un rigore è in quota a 2,65 mentre per una espulsione si sale fino a 5,00. Momo Salah, a segno a 2,50, e Dominik Szoboszlai, gol o assist a 2,40, guideranno il Liverpool; Ousmane Dembélé, primo marcatore a 6,00, e Khvicha Kvaratskhelia, assist a 4,00, sono le punte di diamante del PSG.

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