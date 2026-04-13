Sinner, numero 1 già a rischio? Così Alcaraz può sorpassarlo nel ranking

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Jannik Sinner è appena tornato numero 1 del mondo, ma potrebbe già perdere il primato del ranking Atp. Il tennista azzurro ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, imponendosi in due set 7-6 (5), 6-3 e conquistando il terzo torneo consecutivo dopo Indian Wells e Miami, che gli avevano permesso di completare uno storico Sunshine Double.

Il trionfo sul rivale spagnolo però assume un sapore diverso perché segna il sorpasso di Sinner proprio su Alcaraz al primo posto del ranking Atp, tornando sul trono dopo 66 settimane. Alcaraz arrivava infatti al torneo difendendo i 1000 punti conquistati grazie al trionfo dello scorso anno, mentre l’azzurro non aveva potuto giocare a causa della sospensione per il caso Clostebol.

Sinner si era già avvicinato al primato di Alcaraz dopo il Sunshine Double. Con la vittoria di Miami, seguita a quella di Indian Wells, il tennista azzurro era arrivato a quota 12.400 punti, a -1190 da Alcaraz, che era invece caduto al terzo turno contro Korda.

Sinner ha completato poi la sua rincorsa al numero grazie al trionfo di Montecarlo. Vincendo la finale del Principato infatti, nonostante la finale raggiunta da Alcaraz, l’azzurro ha raggiunto il primo posto del ranking Atp. L’altoatesino sale a 13.400 punti, Alcaraz ora insegue a 13.240.

Alcaraz però ha subito l’occasione di sorpassare Sinner in testa al ranking Atp. Il tennista spagnolo, dopo la delusione di Montecarlo, si è iscritto al 500 di Barcellona, al via oggi. Alcaraz arriva al torneo come prima testa di serie e in caso di vittoria tornerebbe numero 1 del mondo.

Un trionfo sulla terra catalana gli permetterebbe infatti di volare a 13.410 punti contro i 13.400 di Sinner. Soltanto 10 punti di vantaggio quindi sull’azzurro, in una corsa lontana dalla parola fine.

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