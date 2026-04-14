L’impatto dei costi energetici sulle scelte di mobilità, cresce la domanda di auto elettriche

(Adnkronos) – Nonostante il mantenimento del taglio delle accise fino al 1° maggio 2026, l’incertezza geopolitica ha generato un rincaro alla pompa che riflette i suoi effetti direttamente sulle piattaforme di compravendita. A marzo 2026, le richieste di auto usate elettriche hanno segnato un incremento del 41% rispetto al mese precedente, mentre le ricerche di vetture diesel hanno subito una flessione del 3%. Questo è quanto emerso dalle analisi effettuate dal Centro Studi AutoScout24.

Sul fronte dei prezzi, il comparto dell’elettrico usato mostra una sostanziale stabilità, con una media di circa 27.780 euro e una lieve flessione su base annua (-3,3%). Questa contrazione dei listini, unita alla necessità di abbattere i costi di gestione, sta accelerando la transizione: secondo le rilevazioni statistiche, oltre un quarto degli automobilisti italiani (26%) si dichiara pronto a passare all’elettrico qualora i prezzi dei combustibili fossili dovessero continuare a salire. Una percentuale ancora più alta (29%) orienterebbe la propria scelta verso motorizzazioni ibride.

I fattori che guidano il cambiamento non sono però esclusivamente legati al costo del pieno. Il 40% degli utenti indica negli incentivi finanziari il principale motore d’acquisto, seguito dal prezzo di listino (37%) e dai progressi tecnologici uniti ai ridotti costi di manutenzione (36%). Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24, afferma: “A marzo abbiamo registrato un forte interesse da parte dei nostri utenti verso le auto elettriche: nessun’altra alimentazione ha mostrato una crescita altrettanto significativa in termini di ricerche sulla nostra piattaforma. Questo suggerisce come tra i fattori che stanno spingendo gli italiani ci sia anche una componente economica: lo avevamo già osservato con gli incentivi dello scorso anno e lo stiamo vedendo anche ora, in un contesto di aumento dei prezzi dei carburanti. Un interesse confermato anche dai dati ACI sui passaggi di proprietà di auto elettriche usate, che hanno registrato un +18,9% nel mese di marzo rispetto a febbraio. Lo stesso vale per le auto elettriche nuove che, secondo UNRAE, hanno registrato un +28,4%. Un chiaro segnale di come fattori esterni possano contribuire a spostare rapidamente le preferenze degli utenti.”

Tuttavia, una parte della popolazione reagisce ai rincari limitando gli spostamenti non essenziali (26%) o mantenendo invariate le proprie abitudini (15%), delineando un panorama di mobilità ancora eterogeneo.

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