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Fantasy Life i arriva su iOS e Android

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – A circa un anno dal debutto sulle piattaforme casalinghe, Level-5 ha ufficializzato l’espansione di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo verso il mercato mobile. Lo studio di Osaka renderà disponibile il titolo su sistemi iOS e Android nel corso dell’estate 2026, garantendo una parità contenutistica assoluta rispetto alle edizioni lanciate nel maggio 2025. L’operazione punta con decisione sull’interoperabilità tra i diversi hardware, offrendo agli utenti la possibilità di mantenere i propri progressi e giocare in modalità cooperativa tra smartphone e console grazie al supporto completo alle funzioni di salvataggio e gioco condiviso. 

Il titolo ripropone la formula ibrida che ha reso celebre il marchio, mescolando l’esplorazione tipica dei giochi di ruolo con dinamiche gestionali di ricostruzione cittadina. Ambientato sulla misteriosa Isola Mysteria, il racconto si snoda attraverso una meccanica di viaggio temporale che permette di recuperare materiali nel passato per restaurare l’ambiente nel presente. Il sistema delle professioni, note come Vite, consente di alternare approcci bellici e attività creative, mettendo a disposizione ruoli che spaziano dal Paladino al Cuoco, con l’obiettivo di personalizzare radicalmente sia l’avatar che l’assetto urbano del proprio insediamento. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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