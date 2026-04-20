21.7 C
Firenze
lunedì 20 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Un 23enne accoltellato a Firenze nelle vicinanze della fermata della tramvia

Il confronto è degenerato in pochi istanti dopo uno scambio verbale. Polizia a caccia al responsabile dell'aggressione

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Polizia Firenze
1 ' di lettura

FIRENZE – Una serata di violenza, l’ennesima, si è consumata ieri (19 aprile) intorno alle 23,30 alla fermata della tramvia Strozzi Fallaci nei pressi della Fortezza da Basso, dove un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato al termine di un breve colloquio. La vittima, che si trovava in compagnia di un amico, si era allontanata dal gruppo per avvicinare un giovane, apparentemente per scambiare due parole. Il confronto, tuttavia, è degenerato in pochi istanti: dopo uno scambio verbale, l’aggressore ha estratto una lama e ha ferito il 23enne a un braccio, dileguandosi immediatamente nel buio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale di Careggi. Contemporaneamente, gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato i rilievi di rito e raccolto le testimonianze dei presenti per tentare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento, le indagini restano aperte su ogni fronte: non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato l’aggressione né l’eventuale conoscenza pregressa tra i due. L’episodio, che si inserisce in un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza urbana, segna l’ennesimo atto di sangue verificatosi tra le strade del capoluogo toscano nell’ultimo mese, spingendo le forze dell’ordine a intensificare le attività di ricerca per individuare il responsabile, tuttora in fuga.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
21.7 ° C
22.9 °
20.8 °
48 %
3.1kmh
20 %
Lun
21 °
Mar
21 °
Mer
16 °
Gio
20 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1904)ultimora (972)Video Adnkronos (259)ImmediaPress (222)sport (93)Tecnologia (75)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati