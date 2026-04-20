20.9 C
Firenze
lunedì 20 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Diagnosi più precise per l’epilessia: il Rotaract dona nuove strumentazioni al Lotti

Il reparto di neurologia dell'ospedale cittadino riceve in dote tre nuove cuffie per elettroencefalogrammi, grazie all'iniziativa benefica 'Uno su mille'

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
donazione pontedera
Foto di: Usl Toscana Nord Ovest
1 ' di lettura

PONTEDERA – L’atrio dell’ospedale ‘Lotti’ di Pontedera ha fatto da cornice, nella giornata di sabato 18 aprile, a una cerimonia di consegna che rafforza la dotazione tecnologica del presidio. Il Rotaract Club Pontedera ha donato al reparto di Neurologia tre nuove cuffie per l’esecuzione di elettroencefalogrammi. L’iniziativa benefica rientra nel perimetro del progetto Uno su mille, un percorso di sensibilizzazione e supporto dedicato in modo specifico alle varianti rare di epilessia.

L’arrivo di questi dispositivi medici avrà una ricaduta pratica immediata sulle attività ambulatoriali. Le strumentazioni saranno infatti impiegate nella diagnostica elettrofisiologica dei numerosi pazienti che si rivolgono quotidianamente al presidio con sospetta patologia epilettica. Il loro utilizzo consentirà ai medici di eseguire esami più accurati, elevando lo standard qualitativo dell’assistenza sanitaria e fornendo un aiuto decisivo nello studio dei quadri clinici più rari e di difficile interpretazione.

All’evento ha preso parte una nutrita delegazione del mondo del volontariato locale, a dimostrazione della sensibilità dei più giovani verso i bisogni di salute della comunità. Erano presenti il presidente del Rotaract locale, Edoardo Colombini, accompagnato da un folto gruppo di soci, e il presidente del Rotary Club Pontedera, Antonio Pagliazzo.

Sul fronte istituzionale, a ricevere il materiale per conto dell’ospedale sono intervenute Sara Civitelli, in rappresentanza della direzione medica, e Simona Vallini per la direzione infermieristica, affiancate da Giovanni Grazi, alla guida del dipartimento delle Specialità mediche dell’Azienda USL Toscana nord ovest. I dispositivi sono poi passati formalmente in carico agli specialisti che li utilizzeranno sul campo: Carlo Rossi, direttore facente funzione dell’unità operativa di Neurologia, e Cristina Frittelli, responsabile dell’ambulatorio epilessia.

A margine dell’incontro, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha rivolto i propri ringraziamenti formali ai club promotori della donazione. I vertici sanitari hanno colto l’occasione per ribadire quanto la cooperazione attiva tra il tessuto associativo del territorio e i presidi di cura rappresenti un elemento prezioso e irrinunciabile per far crescere e migliorare il servizio pubblico.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
20.9 ° C
21.6 °
17.9 °
48 %
1kmh
20 %
Lun
20 °
Mar
21 °
Mer
15 °
Gio
19 °
Ven
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1856)ultimora (948)Video Adnkronos (258)ImmediaPress (213)sport (91)Tecnologia (71)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati