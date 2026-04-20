Design Week 2026: Soffientini (Electrolux Italia), ‘Dna svedese mette al centro il consumatore’ Video News 20 Aprile 2026 13:44 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano ‘Extreme Environments’ Video News Design Week 2026: Samori (Electrolux), ‘presentiamo due novità rivoluzionarie’ Video News Design Week 2026: Pasini (Electrolux Italia), ‘design compenetrato nei valori della marca’ Video News Clara: “Basta amori tossici, ora sono più ironica e felice” Video News Milano Design Week 2026: Iqos e Devialet presentano ‘Soundsorial design’ e il suono diventa visibile Video News Adnkronos Q&A: innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn Video News Dazi UE-USA, Benifei (Pd): “Servono salvaguardie: non farci prendere in giro da Trump” Video News Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’ Video News Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia), ‘Iqos e Devialet uniti nel puntare Video News Milano Design Week: Demont (Devialet), ‘i visitatori saranno impressionato da Soundsorial’ Video News IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire truffe e rafforzare le filiere critiche” Video News Gic 2026: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), ‘numeri record, superati i 6 mila visitatori’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 21.7 ° C 22.9 ° 20.8 ° 48 % 3.1kmh 20 % Lun 21 ° Mar 21 ° Mer 16 ° Gio 20 ° Ven 22 ° Ultimi articoli Motori Anantara Concorso, alla Maserati V4 Sport Zagato il premio ‘Best in Show’ Lavoro Cida, tornare a giurare su Costituzione per ricordare che dirigenza pubblica è a servizio Nazione Euro Zoom Il filorusso Rumen Radev vince le elezioni: “Bulgaria forte in un’Europa forte” Salute e Benessere Medicina, per celiachia verso diagnosi senza biopsia anche per gli adulti Salute e Benessere Settimana immunizzazione, Sip: “La prevenzione non si ferma all’infanzia, linea dedicata” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano ‘Extreme Environments’ Video News Design Week 2026: Samori (Electrolux), ‘presentiamo due novità rivoluzionarie’ Video News Design Week 2026: Pasini (Electrolux Italia), ‘design compenetrato nei valori della marca’ Video news Video News Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano ‘Extreme Environments’ Video News Design Week 2026: Samori (Electrolux), ‘presentiamo due novità rivoluzionarie’ Video News Design Week 2026: Pasini (Electrolux Italia), ‘design compenetrato nei valori della marca’