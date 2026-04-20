ACI–Ministero Istruzione a Lainate e Monza “Insieme per la sicurezza stradale”: coinvolti 650 Video News 20 Aprile 2026 15:43 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano ‘Extreme Environments’ Video News Design Week 2026: Soffientini (Electrolux Italia), ‘Dna svedese mette al centro il consumatore’ Video News Design Week 2026: Samori (Electrolux), ‘presentiamo due novità rivoluzionarie’ Video News Design Week 2026: Pasini (Electrolux Italia), ‘design compenetrato nei valori della marca’ Video News Clara: “Basta amori tossici, ora sono più ironica e felice” Video News Milano Design Week 2026: Iqos e Devialet presentano ‘Soundsorial design’ e il suono diventa visibile Video News Adnkronos Q&A: innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn Video News Dazi UE-USA, Benifei (Pd): “Servono salvaguardie: non farci prendere in giro da Trump” Video News Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’ Video News Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia), ‘Iqos e Devialet uniti nel puntare Video News Milano Design Week: Demont (Devialet), ‘i visitatori saranno impressionato da Soundsorial’ Video News IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire truffe e rafforzare le filiere critiche” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 22 ° C 22.8 ° 20.4 ° 55 % 6.2kmh 40 % Lun 20 ° Mar 21 ° Mer 16 ° Gio 20 ° Ven 22 ° Ultimi articoli Ambiente ed Energia Gruppo Cap, conclusa installazione camino BioPiattaforma ZeroC a Sesto S.Giovanni Tecnologia Be Comics! Be Games! chiude a Torino con 25.000 presenze Sport nazionale Bonucci: “Prossimo ct? L’Italia riparta da Guardiola, sognare non costa nulla” Motori Anantara Concorso, alla Maserati V4 Sport Zagato il premio ‘Best in Show’ Lavoro Cida, tornare a giurare su Costituzione per ricordare che dirigenza pubblica è a servizio Nazione SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano ‘Extreme Environments’ Video News Design Week 2026: Soffientini (Electrolux Italia), ‘Dna svedese mette al centro il consumatore’ Video News Design Week 2026: Samori (Electrolux), ‘presentiamo due novità rivoluzionarie’ Video news Video News Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano ‘Extreme Environments’ Video News Design Week 2026: Soffientini (Electrolux Italia), ‘Dna svedese mette al centro il consumatore’ Video News Design Week 2026: Samori (Electrolux), ‘presentiamo due novità rivoluzionarie’