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Disinfestazione ad Arezzo per un nuovo caso di Dengue

È stato previsto nell’arco di 200 metri intorno all’ospedale San Donato e in un'altra zona della città in ottica preventiva

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Disinfestazione ad Arezzo per un caso di Dengue (foto Adn Kronos)
1 ' di lettura

AREZZO – Caso di virus Dengue e ordinanza di disinfestazione ad Arezzo.

L’intervento sarà effettuato a partire dalle 22 di oggi (21 aprile) e si protrarrà fino alle 5 di domaji  e riguarderà aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni presenti nell’arco di 200 metri intorno all’ospedale San Donato e nella zona compresa tra via Tiziano, via Cimabue, via Raffaello Sanzio e via Amedeo Modigliani.

È richiesto a coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione.

Queste le precauzioni da adottare durante il trattamento: rimanere in casa con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Considerato che i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui terreni, si suggerisce, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

A seguito della disinfestazione si raccomanda di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con i prodotti, lavarle abbondantemente e sbucciarle prima del consumo, procedere con guanti lavabili o a perdere alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano risultati esposti. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, occorre lavare la parte interessata con acqua e sapone.

© Riproduzione riservata

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