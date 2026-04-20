Un 23enne accoltellato a Firenze nelle vicinanze della fermata della tramvia

FIRENZE – Una serata di violenza, l’ennesima, si è consumata ieri (19 aprile) intorno alle 23,30 alla fermata della tramvia Strozzi Fallaci nei pressi della Fortezza da Basso, dove un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato al termine di un breve colloquio. La vittima, che si trovava in compagnia di un amico, si era allontanata dal gruppo per avvicinare un giovane, apparentemente per scambiare due parole. Il confronto, tuttavia, è degenerato in pochi istanti: dopo uno scambio verbale, l’aggressore ha estratto una lama e ha ferito il 23enne a un braccio, dileguandosi immediatamente nel buio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale di Careggi. Contemporaneamente, gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato i rilievi di rito e raccolto le testimonianze dei presenti per tentare di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento, le indagini restano aperte su ogni fronte: non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato l’aggressione né l’eventuale conoscenza pregressa tra i due. L’episodio, che si inserisce in un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza urbana, segna l’ennesimo atto di sangue verificatosi tra le strade del capoluogo toscano nell’ultimo mese, spingendo le forze dell’ordine a intensificare le attività di ricerca per individuare il responsabile, tuttora in fuga.