Prima la rapina con un colpo di pistola a salve, poi la spaccata: nel mirino un negozio di alimentari a Empoli

EMPOLI – Doppia incursione nel giro di poche ore ai danni di un negozio di alimentari gestito da cittadini orientali a Empoli, in una giornata che ha visto l’attività commerciale finire nel mirino di malviventi per ben due volte.

Il primo episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri (19 aprile), quando due persone con il volto travisato hanno fatto irruzione nel locale. Per farsi consegnare l’incasso, i rapinatori non hanno esitato a esplodere un colpo di pistola, risultato poi essere a salve, seminando il panico tra i presenti. Dopo essersi impossessati del denaro contenuto in cassa, i due si sono dileguati rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente, nonostante la violenza del gesto, non si sono registrati feriti. Sul fatto sono immediatamente scattate le indagini della Polizia, che ha effettuato i rilievi scientifici nel negozio per cercare elementi utili a identificare gli autori del colpo.

La vicenda ha però avuto un seguito inquietante in tarda serata. Intorno alle 22, il negozio è stato nuovamente preso di mira: questa volta qualcuno ha utilizzato una sbarra metallica per infrangere la vetrata, tentando probabilmente di penetrare all’interno per compiere un secondo furto.

Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se tra i due episodi esista un collegamento diretto o se il secondo tentativo sia frutto di una coincidenza, magari incoraggiata dalla vulnerabilità creata dall’aggressione pomeridiana.

La polizia sta cercando eventuali filmati di videosorveglianza della zona per chiarire la dinamica di entrambi gli eventi e risalire ai responsabili di questa doppia incursione.