Fabrizio Corona a Castiglioncello diventa caso politico: per il Pd ‘Falsissimo’ non s’ha da fare

E la polemica è virale via social.

Perché per il Pd di Rosignano, segretario Nicola Di Paco , ‘Falsissimo’ non s’ha da fare. “ Non è una questione di moralismo, ma di visione e di identità “, tuonano i dem.

C’è differenza tra un evento popolare e uno spettacolo che sembra puntare solo sul clamore mediatico. Crediamo che Castiglioncello meriti di più e che le politiche culturali non possano essere ‘appaltate’ senza una guida politica chiara’.

Punta il dito il Pd contro lo spettacolo di Corona: “Chi decide? La scelta è stata solo della società LEG o il Comune ha condiviso questa direzione? Quale controllo? Esiste un diritto di veto dell’amministrazione sulla qualità degli eventi ospitati in un immobile pubblico così prestigioso?

Era il 2019, e la presenza di Povia al Gran Gala Perla del Tirreno diventò un caso.

E a chi, di memoria buona, ricorda quel caso Povia sempre a Castiglioncello, il Pd Rosignano replica via social:

“Nel 2019, l’evento di Povia fu organizzato dalla Pro Loco, che è un’associazione indipendente. In questo caso, invece, il cartellone è affidato a una società che gestisce la cultura per conto del Comune: c’è quindi una responsabilità politica diretta dell’amministrazione. Inoltre, pur con le sue posizioni discutibili, Povia è un artista che non ha una storia legata a comportamenti illegali. Fabrizio Corona è una figura diversa: un personaggio che ha costruito la sua notorietà su vicende giudiziarie, scandali e condanne.