ROSIGNANO MARITTIMO – Claudio Marabotti sindaco di Rosignano: clamoroso storico ko Pd.

Claudio Marabotti sindaco di Rosignano. La sua Rosignano nel Cuore, capolista la campionessa olimpica di judo Giulia Quintavalle, con il Movimento 5 Stelle e in coalizione la lista civica ‘Io voto io vinco’ riscrivono la storia di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, mettendo la parola fine alla storica amministrazione di centrosinistra.

Sconfitto nettamente Daniele Donati, Pd, sindaco uscente.

Claudio Marabotti, medico cardiologo, eletto sindaco di Rosignano con il 56.11% dei voti.

Non solo. Donati nel primo turno aveva ottenuto il 35.30%, pari a 5.289 voti.

Al ballottaggio lo sconfitto sindaco uscente ottiene 4.753 voti, oltre 500 voti in meno.

Claudio Marabotti al primo turno aveva ottenuto 4.345 voti. E’ eletto sindaco con 6.077 voti.

Un trionfo per Claudio Marabotti. Una débacle per Daniele Donati, sostenuto dalla coalizione sostenuto dalla coalizione formata da Pd, Rosignano Attiva, In Comune e Riformisti per il futuro.

Movimento 5 Stelle Rosignano, capolista il consigliere comunale uscente Mario Settino: “Una sola parola ma immensa: grazie”

Claudio Marabotti al primo turno aveva eliminato Roberto Testa, candidato sindaco centrodestra.

Un civico Claudio Marabotti, che già nel 2019 al debutto con la sua lista Rosignano nel Cuore ottenne oltre il 19%, sfiorando il ballottaggio con il poi eletto Daniele Donati.