Verso il voto regionale, Petrucci (Fdi): “Giani ostaggio del correntismo del Pd”

FIRENZE – “Giani ostaggio del correntismo del Pd”. A dirlo è Gianni Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicecoordinatore toscano.

“Non sono solito commentare ciò che succede in casa d’altri – dice – ma le ultime settimane e quello che è emerso dall’incontro tra la segretaria del Pd e il governatore Giani non può essere solo osservato passivamente. Se il presidente uscente sarà confermato candidato governatore del campo largo, dovrà sottostare ai diktat del suo partito o meglio ai diktat della corrente che ora guida il Pd. Sarebbe una replica degli ultimi due anni di governo Giani in cui la maggioranza ha preferito portare avanti battaglie squisitamente ideologiche e non di competenza regionale, anziché affrontare temi veri come le infrastrutture (da Darsena Europa alla FiPiLi) o la necessaria riforma del nostro sistema sanitario”.

“In questo scenario Alessandro Tomasi e la nostra coalizione sono gli unici che possono fare gli interessi dei toscani – conclude – portando in Regione il buon governo del centrodestra di ben 7 Comuni capoluogo su 10. La Toscana non può e non deve diventare un esperimento politico della sinistra, e i toscani si meritano un governatore impegnato nel fare il bene della Regione e non nel tenere insieme gli equilibri di una coalizione dove ci sono addirittura partiti che hanno detto di non volerlo come presidente di Regione”.