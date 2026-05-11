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Career day Luiss, orientamento professionale per migliaia di laureandi e neolaureati

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il campus di viale Romania accoglie la 30esima edizione del Career day Luiss, lo storico appuntamento dell’ateneo intitolato a Guido Carli che quest’anno celebra tre decenni di successi nel connettere talenti e mercato del lavoro. Sotto il claim ‘Connections that matter’, l’evento trasformerà gli spazi di viale Romania in un hub dinamico dedicato al networking e all’orientamento professionale per migliaia di laureandi e neolaureati.  

L’evento consiste in una due giorni – oggi e domani – che vede la partecipazione di 161 employer, con un’offerta trasversale che spazia dal consulting al finance, fino al legal e ai public affairs. Ad arricchire questa edizione – accanto ai partner storici – 32 nuovi brand di prestigio, tra cui Chanel, Ferrero, Barilla Group, Stellantis e Toyota.  

Per tradurre il confronto in opportunità dirette, all’interno del Dome 2 gli studenti hanno modo di approfondire con i recruiter circa 100 posizioni aperte, trasformando il momento dell’incontro in una reale occasione di occupazione. Un dialogo, quello tra giovani e imprese, che si farà ancora più stretto con il Best employer award, dove in un rovesciamento di ruoli, sono gli studenti a valutare e premiare le aziende capaci di distinguersi per visione e capacità di coinvolgimento. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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