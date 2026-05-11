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Insegnante trovato morto a Follonica: la moglie lancia l’allarme

Il 51enne residente a Siena non rispondeva al telefono da ore. Carabinieri e vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento di via San Martino. Disposta l'autopsia

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Carabinieri in azione
crediti: Carabinieri
1 ' di lettura

FOLLONICA – Un insegnante di 51 anni è stato trovato senza vita nella casa vacanze di Follonica domenica 10 maggio. A lanciare l’allarme è stata la moglie, che non riusciva a contattarlo da ore: il telefono squillava a vuoto da sabato, giorno in cui l’uomo aveva lasciato la casa di Siena per raggiungere l’appartamento follonichese dove la famiglia era solita trascorrere le vacanze.

Preoccupata dal prolungato silenzio, la donna si è rivolta ai carabinieri di Siena, che a loro volta hanno contattato i colleghi di Follonica. A insospettire ulteriormente i militari giunti sul posto sono stati anche alcuni vicini, che da ore sentivano squillare un cellulare all’interno dell’alloggio senza che nessuno rispondesse. La porta era chiusa dall’interno: necessario l’intervento dei vigili del fuoco per accedere all’appartamento di via San Martino. Il corpo dell’uomo è stato trovato disteso sul pavimento.

Sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza né tracce di effrazione alla porta d’ingresso. La causa del decesso, probabilmente un malore, sarà accertata attraverso l’autopsia disposta dalla Procura. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Misericordia.

Il professore, laureato in ingegneria, insegnava in una scuola superiore di Siena, dove era molto conosciuto e stimato. La notizia ha lasciato senza parole colleghi e dirigenza scolastica, già informati nelle prime ore.

© Riproduzione riservata

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