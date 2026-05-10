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Fugge a un controllo dei carabinieri: in manette un 24enne

Durante l'inseguimento il giovane ha commesso numerose infrazioni al codice della strada: contestato il nuovo reato di fuga pericolosa

Cronaca
REDAZIONE
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(foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

GREVE IN CHIANTI – Durante la notte dell’8 maggio a Greve in Chianti, un giovane italiano di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo un pericoloso tentativo di sottrarsi a un controllo stradale.

Secondo quanto ricostruito, i militari dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Figline Valdarno erano impegnati in un normale servizio di perlustrazione quando hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito. Il conducente, invece di fermarsi, ha ignorato i segnali luminosi e sonori della pattuglia, accelerando bruscamente e dando il via a una fuga spericolata.

Durante l’inseguimento, il giovane ha commesso numerose infrazioni al codice della strada, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. La fuga è stata però di breve durata: grazie all’analisi incrociata delle immagini del sistema di videosorveglianza e agli accertamenti tecnici, i militari sono riusciti a identificare e rintracciare il fuggitivo, conducendolo agli uffici del comando.

Al giovane è stata contestata la fattispecie di reato di fuga pericolosa, introdotta dalle recenti norme del cosiddetto pacchetto sicurezza.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, il fermato è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato, ma l’autorità giudiziaria ha disposto l’immediata liberazione del giovane in attesa del prosieguo dell’iter processuale.

© Riproduzione riservata

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