Fondazione Lottomatica al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica: memoria e cittadinanza al Video News 11 Maggio 2026 09:09 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Costituzione: Capecchi (Lottomatica), ‘Essenziale diffondere i valori costituzionali, quattro Video News Costituzione: Gentiloni Silveri (La Sapienza), ‘Dalla Costituente un’eredità ancora attuale per le Video News Costituzione: Clementi (La Sapienza), ‘Quattro incontri per riflettere su Costituzione, sviluppo Video News ATAC corre per la prevenzione alla Race for the Cure 2026 Video News Ue: SocialCom e Italiavanti a Bruxelles mostrano come appare l’Europa ai suoi cittadini Video News Appalti: Iannicelli (Ordine ingegneri Milano), ‘d.lgs 36 del 2023 sposta paradigma da processo a Video News Giornata cancro ovaio, associazioni pazienti e clinici ‘entro 2030 90% casi in strutture ad hoc’ Video News Tumori: Aielli (Atac), ‘Race for the Cure occasione di unione e solidarietà’ Video News “Pagine d’aMare” premiati a Pisa i vincitori della terza edizione Video News Malattie rare, il popolo AISLA in marcia verso San Pietro: udienza privata con Papa Leone XIV Video News Musumeci: “‘Italia, pur vivendo sul mare, non ha una diffusa cultura marinara” Video News Sla, Sabatelli (Nemo Roma): ‘con Papa Leone cuore ravvivato contro senso di sconfitta’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 17.2 ° C 18.5 ° 16.6 ° 73 % 3.1kmh 75 % Lun 22 ° Mar 20 ° Mer 17 ° Gio 19 ° Ven 16 ° Ultimi articoli Economia Rinasce il presidio di Logarghena: struttura intitolata a Zani e cambio al vertice per il Parco nazionale Lavoro Wolters Kluwer, nuove capacità d’integrazione per Arca Evolution Economia Restyling dei comprensori sciistici toscani: fondi regionali a Province e Comuni per il turismo annuale Sport nazionale Vela d’epoca, dal 14 al 16 maggio torna il Trofeo Valdettato nel golfo della Spezia Primo Piano Grosseto, uomo trovato morto a Barbanella: sangue in casa e indagini aperte SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Costituzione: Capecchi (Lottomatica), ‘Essenziale diffondere i valori costituzionali, quattro Video News Costituzione: Gentiloni Silveri (La Sapienza), ‘Dalla Costituente un’eredità ancora attuale per le Video News Costituzione: Clementi (La Sapienza), ‘Quattro incontri per riflettere su Costituzione, sviluppo Video news Video News Costituzione: Capecchi (Lottomatica), ‘Essenziale diffondere i valori costituzionali, quattro Video News Costituzione: Gentiloni Silveri (La Sapienza), ‘Dalla Costituente un’eredità ancora attuale per le Video News Costituzione: Clementi (La Sapienza), ‘Quattro incontri per riflettere su Costituzione, sviluppo