Rinasce il presidio di Logarghena: struttura intitolata a Zani e cambio al vertice per il Parco nazionale

Il cuore del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano si arricchisce di un rinnovato punto di riferimento per l’escursionismo e la fruizione sostenibile della montagna. È stato inaugurato nei giorni scorsi, nel territorio provinciale di Massa-Carrara, il Rifugio di Logarghena, tornato a disposizione della collettività al termine di una profonda opera di riqualificazione.

L’intera operazione ha richiesto un impegno economico pari a 108mila euro, coperto attraverso le risorse del PSR Toscana. Questo progetto, nato dal coinvolgimento attivo di istituzioni, enti e realtà locali, non si è limitato al solo recupero dell’edificio. I lavori di ammodernamento hanno infatti interessato anche la rete sentieristica, con un intervento mirato su un segmento della Via Matildica del Volto Santo, potenziando così l’offerta turistica legata alla mobilità lenta. Il percorso di rilancio dell’area, inoltre, proseguirà nei prossimi mesi: l’Ente parco si è già aggiudicato un ulteriore finanziamento, questa volta proveniente dal FESR Toscana e dedicato alle aree interne, che consentirà di valorizzare le praterie che circondano la struttura.

Il momento dell’apertura ufficiale è stato caratterizzato da una forte valenza emotiva e comunitaria. Il presidio montano è stato intitolato alla memoria di Massimiliano Zani, una figura ricordata con grande affetto per il suo profondo legame con il territorio e con l’intero mondo dell’escursionismo. La dedica ha unito nella riconoscenza i numerosi cittadini, i volontari e i rappresentanti dell’associazionismo accorsi per l’evento, celebrando i valori cardine della tutela ambientale e del presidio delle alte quote.

Al taglio del nastro hanno presenziato svariati amministratori locali e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. La cerimonia pubblica ha fatto da cornice anche a un importante avvicendamento istituzionale alla guida del Parco nazionale. L’ex presidente Fausto Giovanelli, che a suo tempo aveva tenuto a battesimo la fase di avvio del recupero del rifugio, ha effettuato il formale passaggio di consegne in favore della nuova commissaria Lucia Baracchini, alla quale spetterà ora il compito di indirizzare le future fasi di sviluppo e protezione dell’area appenninica nel segno della continuità.