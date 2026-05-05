Quasi 2400 posti per 400 progetti con il Servizio Civile Regionale

FIRENZE – Una opportunità importante per 2396 giovani, residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, che verranno selezionati per partecipare ai progetti di Servizio civile regionale.

Il bando è aperto ed è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni, disoccupati/e, inattivi/e, o studentesse/studenti che potranno scegliere tra le tante esperienze proposte. L’offerta è molto articolata, con 399 progetti proposti in totale, che abbracciano i più vari ambiti e territori: dal sociale, alla cultura, fino ai servizi.

La durata è di dodici mesi. Alle ragazze e ai ragazzi avviati al servizio civile regionale spetta un assegno mensile pari a 507 euro quale contributo mensile per lo svolgimento del servizio.

Il bando è finanziato dal Fondo Sociale Europeo plus (Fse+) 2021-2027, in particolare con le risorse assegnate alla priorità Occupazione giovanile e rientra nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

“L’apertura del nuovo bando per il servizio civile regionale rappresenta un passo significativo nel nostro impegno a favore dell’autonomia, della crescita e della partecipazione attiva delle giovani generazioni toscane – ha detto il presidente Giani – Oggi possiamo annunciare con grande soddisfazione che questa opportunità è aperta per quasi 2400 ragazze e ragazzi. Il contributo mensile rappresenta un supporto importante per consentire a tutti di partecipare, con il duplice obiettivo di progredire nel proprio percorso di formazione e lavoro ed essere utili alla nostra comunità attraverso il supporto all’attività di tanti enti e associazioni storiche”.

“Sono 2396 le ragazze e i ragazzi che potranno partecipare al nostro servizio civile regionale, un’opportunità davvero preziosa che siamo veramente felici e orgogliosi di mettere ancora una volta a disposizione di ragazze e ragazzi – ha detto l’assessora con delega a istruzione e servizio civile Alessandra Nardini – Qui in Toscana si potrà dunque contare non solo sul servizio civile universale messo in campo a livello nazionale, ma anche su progetti di servizio civile regionale che come Regione finanziamo. Voglio ringraziare tutti gli enti che hanno deciso di presentare i progetti, di cui quelli ammessi a finanziamento sono 399 e fanno riferimento a vari ambiti di intervento. Abbiamo scelto, con grande convinzione, di finanziare ancora una volta il servizio civile regionale perché ne riconosciamo il grande valore: un’esperienza formativa e, soprattutto, un’esperienza di cittadinanza attiva, che consente a ragazze e ragazzi di dedicare un periodo della propria vita a progetti di utilità sociale sul territorio, educandole ed educandoli alla solidarietà, al contrasto di ogni forma di discriminazione e alla pace. Oggi abbiamo ancora più bisogno di esperienze di questo tipo, anche alla luce del drammatico scenario internazionale che purtroppo stiamo vivendo“.

Sarà l’ente destinatario della domanda attraverso una commissione appositamente nominata a valutare l’idoneità e ad effettuare la selezione.

Le domande potranno essere presentate fino alle 12 del 10 giugno soltanto on line, mediante accesso accreditato alla piattaforma web.

Maggiori dettagli sul bando anche sul sito giovanisi.it.