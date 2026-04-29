Firenze in vendita la casa di Galileo, il valore è 12,5 milioni

La proprietà sorge a circa 300 metri dal Ponte Vecchio e a pochi passi dal Giardino Bardini, in una delle zone più panoramiche della città.

La dimora si estende su più livelli per un totale di circa 642 metri quadrati interni, oltre a più di 300 metri quadrati di spazi esterni tra giardino e terrazze. La torre rappresenta il fulcro della proprietà. Fonti storiche indicano che lo scienziato utilizzava la torre per le sue osservazioni astronomiche.

Gli ambienti interni combinano elementi storici e soluzioni moderne. Il piano terra ospita una zona living, una cucina con affaccio sulla veranda e accesso diretto al giardino. I livelli superiori includono un ampio soggiorno con camino, una sala da pranzo, una cucina su due livelli e una suite padronale con studio privato.

Il giardino privato, di circa 330 metri quadrati, costituisce una rarità nel centro storico. Lo spazio permette di organizzare eventi fino a 120 persone, garantendo allo stesso tempo privacy e tranquillità.

Un imprenditore statunitense possiede attualmente l’immobile: lo acquistò come residenza familiare. Ora ha deciso di venderlo per avvicinarsi ai figli che studiano all’estero.