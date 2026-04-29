17.1 C
Firenze
mercoledì 29 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Finto carabiniere tenta una truffa a Monteriggioni: arrestato

Una 71enne chiama il 112 e fa scattare l’intervento dei militari che fermano il giovane mentre prova il raggiro

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Truffa finto Carabiniere
Crediti: Ufficio Stampa
1 ' di lettura

MONTERIGGIONI – La truffa del finto carabiniere a Monteriggioni finisce prima ancora di iniziare grazie alla prontezza di una anziana e all’intervento immediato dei militari. I carabinieri arrestano un giovane di 18 anni, di origine tunisina e residente nell’avellinese, con l’accusa di tentata truffa aggravata.

L’episodio parte da una telefonata sospetta ricevuta da una donna di 71 anni. Un uomo si finge carabiniere e le racconta che il marito si trova in caserma dopo una presunta rapina in banca. Subito dopo annuncia l’arrivo di un collega incaricato di ritirare gioielli e oggetti preziosi per una verifica.

La donna non si fida e chiama il numero di emergenza 112. I carabinieri della stazione di Monteriggioni intervengono subito e organizzano un appostamento vicino all’abitazione.

Poco dopo, il giovane arriva sul posto e prova a entrare in casa per portare a termine il raggiro. I militari lo fermano immediatamente e bloccano la truffa.
L’arresto avviene in flagranza.

I Carabinieri trasferiscono il 18enne nelle camere di sicurezza della compagnia di Poggibonsi, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Quest’ultimo episodio conferma il ruolo decisivo della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Le truffe agli anziani restano diffuse e colpiscono soprattutto le persone più vulnerabili.

Sul territorio proseguono le campagne informative del comando provinciale dei carabinieri di Siena e della prefettura di Siena. I militari incontrano cittadini e spiegano come riconoscere i tentativi di raggiro.

Le autorità ricordano una regola chiara: nessun appartenente alle forze dell’ordine chiede denaro o oggetti preziosi per risolvere problemi giudiziari. In caso di dubbio, è fondamentale contattare subito il 112.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
17.1 ° C
18.2 °
15.7 °
65 %
0.5kmh
100 %
Mer
25 °
Gio
20 °
Ven
20 °
Sab
26 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2010)ultimora (978)ImmediaPress (297)Video Adnkronos (295)Tecnologia (74)lavoro (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati