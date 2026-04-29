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Dramma a Porcari, 11enne trovata senza vita nella sua abitazione

Inutili i tentativi di rianimazione dopo l’allarme scattato alle 17,40, sul posto sanitari e carabinieri per gli accertamenti

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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morta bambina di 11 anni a Porcari
FB | carabinieri
Meno di 1 ' di lettura

PORCARI – Una bambina trovata morta a Porcari ha sconvolto la comunità nel tardo pomeriggio di ieri (28 aprile). La piccola, di 11 anni, è stata rinvenuta senza vita all’interno della propria abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 17,40, quando è stata richiesta l’assistenza dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, mentre è stato attivato anche l’elisoccorso regionale, che però non è stato utilizzato.

I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Per la bambina non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, il ritrovamento sarebbe avvenuto all’interno della casa da parte dei familiari, che hanno immediatamente dato l’allarme. Al momento non sono state rese note le cause della morte.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per comprendere le circostanze del decesso.

© Riproduzione riservata

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