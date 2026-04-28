Amazon: 16 milioni per la sicurezza sul lavoro in Italia Video News 28 Aprile 2026 16:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News “Putin vuole la guerra”, il labiale di Trump e lo scontro Zelensky-Israele Video News Foreign press review – April 27, 2026 Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 27, 2026 Video News I conti pubblici restano un problema per l’Italia in Europa Video News L’Italia si prepara all’Expo 2027 a Belgrado Video News Pagliaro (Inca): “premiati istituti superiori per sicurezza sul lavoro” Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 20, 2026 Video News Foreign press review – April 20, 2026 Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: “Snobbavamo le canzoni d’amore, ora ci emozionano” Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Video News Eugenio in Via Di Gioia: live acustico con “Facciamo a metà” e il nuovo singolo “Baciamoci” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 25.4 ° C 25.8 ° 23.2 ° 36 % 3.1kmh 0 % Mar 24 ° Mer 26 ° Gio 20 ° Ven 21 ° Sab 25 ° Ultimi articoli Finanza Unicredit avanti su Commerz: attenzione a partecipazioni Delfin su risiko domestico Primo Piano Matteo Renzi: “Che si voti presto o tardi il destino è segnato e vince il centrosinistra” Demografica Il futuro delle pensioni passa dalla demografia: l’allarme degli esperti Cronaca Allarme virus Zika ad Arezzo, scatta la disinfestazione Primo Piano Porti, nomina Danieli all’Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale: equilibrio romano e partita di potere dietro la scelta SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News “Putin vuole la guerra”, il labiale di Trump e lo scontro Zelensky-Israele Video News Foreign press review – April 27, 2026 Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 27, 2026 Video news Video News “Putin vuole la guerra”, il labiale di Trump e lo scontro Zelensky-Israele Video News Foreign press review – April 27, 2026 Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 27, 2026