Matteo Renzi: “Che si voti presto o tardi il destino è segnato e vince il centrosinistra”

“Voto anticipato? Lo decide la Meloni. La mia impressione è che si voti presto o tardi il destino è segnato e vince il centrosinistra”.

Politiche 2027, Così il senatore toscano Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Bologna martedì 28 aprile, in merito alle politiche 2027″

Dopo aver dichiarato Renzi ospite di Parenzo a La7: “Elly Schlein è tranquillamente nelle condizioni di battere Giorgia Meloni. Chi dice il contrario mente. Il dato politico è molto semplice: il centrosinistra c’è. Questa coalizione ha i numeri. Se ci saranno primarie di centrosinistra, noi rispetteremo chi le vince”.

Renzi: “La Meloni parlava tanto di politica estera quando aveva una storia da raccontare. La sua storia era ‘io sono il ponte, io sono autorevole’. Meloni adesso non conta più niente, tutti lo sanno e lei ne è molto consapevole. Siccome è una donna molto intelligente e abile nella comunicazione, Giorgia Meloni ha deciso, dopo aver litigato con Trump, di non parlare più di politica estera. Però non sa più di che parlare, perché sulla politica estera non sa dove andare, sull’economia gli stipendi mordono, sulla questione giustizia peggio mi sento, e quindi paradossalmente ha bisogno dello scontro ideologico”.