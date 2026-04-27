Tajani in Toscana: “Pronti a intervenire con Marina Militare per sminare Stretto Hormuz”

Prima di Prato dunque il vicepremier Tajani a Pistoia. Incontro istituzionale con Anna Maria Celesti, sindaca reggente, Deborah Bergamini, deputata, vicesegretaria nazionale Forza Italia, la deputata Erica Mazzetti. I consiglieri regionali Jacopo Maria Ferri e Marco Stella, segretario regionale Forza Italia Toscana, l’assessore Alessandro Sabella.

Tajani: “L’Italia esporta il suo verde, il suo amore per la natura nel mondo: rispetto all’anno precedente, nel 2024 le esportazioni sono aumentate del 5,1%. Oggi la crisi nel Golfo e il blocco di Hormuz costituiscono un danno anche per i vivai italiani, penso all’energia e ai fertilizzanti. Per questo l’Italia lavora con forza sempre maggiore per la pace”.

A Pistoia, rendiconta una nota del ministero Esteri, Tajani ha visitato il Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale, ospite di Associazione Vivaisti Italiani, presso il parco GEA. “La visita ha rappresentato l’occasione per approfondire il ruolo del vivaismo ornamentale italiano, riconosciuto come una delle eccellenze produttive europee e come comparto strategico per l’economia nazionale. Il Distretto di Pistoia è uno dei principali poli produttivi europei, con circa 1.500 aziende, oltre 3.500 ettari coltivati e una forte proiezione internazionale che raggiunge più di 60 Paesi, in un contesto in cui l’Italia è il secondo mercato vivaistico europeo e la Toscana concentra oltre il 40% della produzione nazionale”.

Il presidente di Associazione Vivaisti Italiani, Vannino Vannucci, ha sottolineato come “la presenza del Ministro Tajani rappresenti un riconoscimento importante per un comparto che è insieme agricolo e culturale. Il vivaismo italiano ha tutte le caratteristiche per essere un ambasciatore del Made in Italy nel mondo, ma per esprimere pienamente questo potenziale servono strumenti concreti che rafforzino la competitività internazionale delle imprese e riducano gli ostacoli burocratici e commerciali”.

Nel pomeriggio di lunedì 27 aprile, Tajani a Prato, al teatro Metastasio, per i lavori del Forum economico Italia–America Latina, organizzato a Prato congiuntamente dalla Farnesina e dall’IILA, con il supporto di ICE Agenzia.