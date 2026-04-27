Tajani in Toscana: “Pronti a intervenire con Marina Militare per sminare Stretto Hormuz”

Il vicepremier Antonio Tajani, ministro Affari Esteri e Cooperazione Intarnazionale leader di Forza Italia, in Toscana lunedì 27 aprile.
Prima a Pistoia, dove ha incontrato le associazioni rappresentative del settore vivaistico toscano, “eccellenza del sistema produttivo nazionale e componente importante dell’export italiano”.
Poi nel pomeriggio a Prato, al teatro Metastasio, intervento di Tajani a Prato, al teatro Metastasio, per i lavori del Forum economico Italia–America Latina, organizzato a Prato congiuntamente dalla Farnesina e dall’IILA, con il supporto di ICE Agenzia.
Tajani su Stretto di Hormuz: “Ho parlato con il ministro degli Esteri iraniano e l’altra sera con il segretario di Stato americano Rubio insistendo sulla necessità di accelerare i tempi per trovare un accordo. Speriamo che i colloqui vadano avanti e le proposte possano essere accettate per aprire lo Stretto di Hormuz”.
Poi: “Siamo pronti come Italia a intervenire con la nostra Marina Militare per sminare lo Stretto di Hormuz. Continuiamo a lavorare sperando che prevalga il buon senso. Tutto dipende dall’accordo fra le parti. Noi spingiamo al massimo e abbiamo dato disponibilità a fare tutto ciò che serve continuando a parlare sia con gli iraniani che con gli americani”.
Prima di Prato dunque il vicepremier Tajani a Pistoia. Incontro istituzionale con Anna Maria Celesti, sindaca reggente, Deborah Bergamini, deputata, vicesegretaria nazionale Forza Italia, la deputata Erica Mazzetti. I consiglieri regionali Jacopo Maria Ferri e Marco Stella, segretario regionale Forza Italia Toscana, l’assessore Alessandro Sabella.
Tajani: “L’Italia esporta il suo verde, il suo amore per la natura nel mondo: rispetto all’anno precedente, nel 2024 le esportazioni sono aumentate del 5,1%. Oggi la crisi nel Golfo e il blocco di Hormuz costituiscono un danno anche per i vivai italiani, penso all’energia e ai fertilizzanti. Per questo l’Italia lavora con forza sempre maggiore per la pace”.
A Pistoia, rendiconta una nota del ministero Esteri, Tajani ha visitato il Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale, ospite di Associazione Vivaisti Italiani, presso il parco GEA. “La visita ha rappresentato l’occasione per approfondire il ruolo del vivaismo ornamentale italiano, riconosciuto come una delle eccellenze produttive europee e come comparto strategico per l’economia nazionale. Il Distretto di Pistoia è uno dei principali poli produttivi europei, con circa 1.500 aziende, oltre 3.500 ettari coltivati e una forte proiezione internazionale che raggiunge più di 60 Paesi, in un contesto in cui l’Italia è il secondo mercato vivaistico europeo e la Toscana concentra oltre il 40% della produzione nazionale”.
Il presidente di Associazione Vivaisti Italiani, Vannino Vannucci, ha sottolineato come “la presenza del Ministro Tajani rappresenti un riconoscimento importante per un comparto che è insieme agricolo e culturale. Il vivaismo italiano ha tutte le caratteristiche per essere un ambasciatore del Made in Italy nel mondo, ma per esprimere pienamente questo potenziale servono strumenti concreti che rafforzino la competitività internazionale delle imprese e riducano gli ostacoli burocratici e commerciali”.
Nel pomeriggio di lunedì 27 aprile, Tajani a Prato, al teatro Metastasio, per i lavori del Forum economico Italia–America Latina, organizzato a Prato congiuntamente dalla Farnesina e dall’IILA, con il supporto di ICE Agenzia.
Come si legge in una nota della Farnesina, l’iniziativa riunisce istituzioni e imprese per approfondire le opportunità derivanti dall’accordo di libero scambio UE-Mercosur, in vista della sua entrata in vigore il 1 maggio.
Con incontri bilaterali di Tajani con il Vicepresidente della Repubblica di El Salvador, con il Ministro degli Affari Esteri dell’Uruguay e con il Ministro dell’Industria e del Commercio del Venezuela per approfondire il rafforzamento delle relazioni bilaterali, in particolare in ambito economico e di cooperazione nei settori della giustizia, nonché le principali priorità dell’agenda regionale e internazionale.