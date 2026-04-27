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Per Peter Thiel l‘Anticristo è (anche) l’Europa – Ascolta

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C’è un’immagine potente, nel Libro dell’Apocalisse: una bestia con sette teste e dieci corna. È l’Anticristo, il male che si oppone al figlio di Dio e inganna gli uomini. Potrebbe sembrare un simbolo fuori dal nostro tempo, nel XXI secolo riemerge in modo forte e in una forma nuova, adatta al contesto della Silicon Valley. È infatti Peter Thiel, uno degli imprenditori tech più influenti al mondo, a riportare in auge questa immagine. Per lui, non è più una figura religiosa. È chi frena il progresso tecnologico. È l’Unione europea, è Greta Thunberg. Ma cosa succede quando una visione teologica diventa una chiave di lettura industriale e politica? E perché riguarda direttamente il blocco europeo?

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