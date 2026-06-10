Giorgetti promuove la flessibilità ma boccia le regole Ue – Ascolta

Flessibilità ovviamente promossa ma regole europee bocciate, nel loro complesso. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parla alla cerimonia di chiusura dell’anno di studi 2025-2026 della Scuola di polizia economico finanziaria della Guadia di finanza e descrive ancora una volta una Ue che deve cambiare se vuole dare le risposte che servono agli Stati membri.
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