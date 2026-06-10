27.7 C
Firenze
mercoledì 10 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giorgetti promuove la flessibilità ma boccia le regole Ue – Ascolta

Euro Zoom
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

Flessibilità ovviamente promossa ma regole europee bocciate, nel loro complesso. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti parla alla cerimonia di chiusura dell’anno di studi 2025-2026 della Scuola di polizia economico finanziaria della Guadia di finanza e descrive ancora una volta una Ue che deve cambiare se vuole dare le risposte che servono agli Stati membri.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com e su tutte le piattaforme di streaming.

Podcast

content.lab@adnkronos.com (Redazione)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.7 ° C
28.7 °
25.4 °
42 %
2.7kmh
16 %
Mer
28 °
Gio
27 °
Ven
29 °
Sab
33 °
Dom
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (2168)Adnkronos (2017)ultimora (1156)Video Adnkronos (373)ImmediaPress (291)demografica (168)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati