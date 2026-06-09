Perché il progetto del caccia franco-tedesco Fcas è fallito

Berlino e Parigi hanno interrotto lo sviluppo del caccia di sesta generazione, il pilastro della difesa comune europea. Tra rivalità industriali e visioni strategiche divergenti, il fallimento dell’ambizioso programma da 100 miliardi di euro pone un brusco freno al sogno di un’autonomia europea nel settore della difesa.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ufficialmente comunicato al presidente francese Emmanuel Macron l’intenzione della Germania di ritirarsi dal progetto. La decisione, maturata durante un recente incontro a Montenegro, segna così la fine del cuore pulsante del Future Combat Air System (Fcas), quello che avrebbe dovuto rappresentare il più ambizioso programma militare del continente.

Cos’era il progetto Fcas?

Lanciato nel 2017 da Macron e dall’allora cancelliera Angela Merkel, il Fcas (conosciuto in Francia come Scaf) non era solo un aereo, ma un “sistema di sistemi” dal valore stimato di circa 100 miliardi di euro. L’obiettivo era ambizioso: sostituire, entro il 2040, i jet francesi Rafale e gli Eurofighter tedeschi e spagnoli con una piattaforma di sesta generazione.

Il progetto si basava su tre pilastri fondamentali:

Il caccia pilotato: un jet di nuova generazione al centro dell’intero sistema. I droni: “sciami” di velivoli non pilotati a supporto del jet principale. Il combat cloud: un’architettura software avanzata basata sull’intelligenza artificiale per connettere in tempo reale aerei, sensori, droni e satelliti.

La rottura tra rivalità industriali e “segreti” tecnici

Il fallimento del progetto non è stato un fulmine a ciel sereno, ma il risultato di anni di stallo tra i giganti industriali coinvolti: la francese Dassault Aviation e la divisione tedesca di Airbus. Le due aziende non sono riuscite a trovare un accordo sulla spartizione del lavoro, sulla governance del progetto e, soprattutto, sulla gestione della proprietà intellettuale.

Berlino lamentava la scarsa disponibilità di Dassault a condividere tecnologie sensibili, mentre Parigi faticava a convincere i propri partner industriali a rispettare gli accordi di collaborazione paritaria. Nonostante i ripetuti tentativi di mediazione politica da parte di Macron, i vertici aziendali di entrambe le parti erano arrivati a considerare una separazione come l’unica via d’uscita praticabile.

Nucleare vs difesa convenzionale

Oltre alle dispute aziendali, sono emerse profonde divergenze di natura strategica. La Germania ha iniziato a vedere il caccia – progettato in parte per soddisfare i requisiti della deterrenza nucleare francese e la capacità di atterrare su portaerei – come un mezzo non adatto alle esigenze future della propria aviazione (Bundeswehr).

Il cancelliere Merz ha messo apertamente in dubbio l’utilità per Berlino di investire in un jet con capacità nucleari o da portaerei, preferendo un approccio più orientato alla difesa convenzionale e all’autonomia tecnologica. Questo cambiamento di rotta si inserisce in un imponente piano di riarmo tedesco, che prevede investimenti militari per oltre 750 miliardi di euro entro il 2030.

Cosa resta del Fcas: la “nuvola” del combattimento

Per evitare un fallimento totale dell’immagine politica europea, i leader di Germania, Francia e Spagna (che si era unita al progetto nel 2019) stanno valutando una soluzione di facciata. Merz ha proposto di continuare la collaborazione sul cosiddetto “combat cloud”, il sistema nervoso digitale che dovrebbe collegare le varie unità sul campo di battaglia.

Il progetto potrebbe continuare a esistere sotto il nome Fcas, ma limitandosi allo sviluppo del software e delle infrastrutture di comunicazione, lasciando che ogni nazione sviluppi autonomamente (o con altri partner) il proprio velivolo. Resta tuttavia incerto se componenti come droni e motori possano sopravvivere senza il jet centrale che doveva coordinarli.

Un segnale preoccupante per l’Europa?

La fine del caccia comune arriva in un momento critico, con la minaccia russa ai confini dell’Ue e le forti pressioni degli Stati Uniti affinché l’Europa aumenti le proprie capacità di difesa. Gli analisti avvertono che questo “divorzio” invia un segnale di debolezza sia a Mosca che a Washington, evidenziando le croniche difficoltà del continente nel cooperare su progetti tecnologici di larga scala.

Mentre la Francia di Macron vede in questa rottura un duro colpo alla sua visione di una difesa integrata, la Germania di Merz sembra intenzionata a procedere verso una maggiore sovranità militare nazionale, privilegiando l’efficienza industriale tedesca rispetto ai compromessi della cooperazione europea.

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