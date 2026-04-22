Salvini a Firenze con Giani e Funaro: sopralluogo cantiere Av. Con ministra Locatelli alla Leopolda

FIRENZE – Il vicepremier Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti, a Firenze mercoledì 22 aprile per un nuovo sopralluogo alla nuova stazione Av di Firenze.

Con Salvini la sindaca Sara Funaro e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Poi Salvini alla Leopolda di Firenze con la ministra delle Disabilità Alessandra Locatelli per ‘Italia Insieme, Turismo Accessibile e Territorio’.

Un tour in Toscana per Salvini, leader Lega, mercoledì 22 aprile che, dopo il sopralluogo istituzionale Av e l’intervento alla Leopolda, ha fatto tappa a Prato, Cascina e Arezzo.

Il sopralluogo di Salvini a Firenze con Funaro e Giani al cantiere della stazione Alta Velocità con Paola Firmi, Presidente Rete Ferroviaria Italiana, Aldo Isi, Amministratore Delegato Rete Ferroviaria Italiana e Dario Lo Bosco, Amministratore Delegato FS Engineering.

Salvini, sceso all’interno del cantiere sotterraneo della ‘stazione Belfiore’ di via Circondaria: “L’obiettivo è fra il 2029 e il 2030 essere qua con una stazione che sarà un gioiello a livello internazionale. Sperando che non scoppino altre sei guerre nel frattempo. Ci rivedremo entro fine giugno, quando usciranno le talpe dal sottosuolo. Abbiamo visto qualcosa che cambierà il volto di Firenze ma anche dell’Italia intera perché ci saranno meno ritardi, meno traffico e meno code sull’alta velocità, il che significa per la Toscana differenziare l’Alta velocità dal traffico regionale merci. Ci saranno più treni locali, più treni regionali e quando ci sarà un problema non ci saranno ritardi in tutta Italia”.

Poi Salvini, sulle polemiche che hanno accompagnato la nomina del prefetto di Livorno Dionisi commissario straordinario Darsena Europa Livorno: “”Che si polemizzi sulla nomina di un servitore dello Stato per un’opera pubblica di tale importanza è surreale. Ritengo poco sensato polemizzare non sulla nomina di un uomo di partito, ma del prefetto di Livorno. Stiamo parlando dell’emissario del governo, del rappresentante di tutti i cittadini. Ho come l’impressione che qualcuno stia esagerando. Però, siccome a me interessa arrivare al risultato, il mio obiettivo è mettere a terra tutti i finanziamenti pubblici che Livorno giustamente aspetta e merita, e spero che tutti la smettano con le polemiche, perché le polemiche in un momento delicato come questo non servono a niente e a nessuno”.

Alla Leopolda Salvini: “Grazie al ministro Locatelli e alla Lega esiste un ministero per le persone con disabilità che non sono solo chiacchiere, ma è semplificare la vita di tutti i giorni. Perché avere città, stazioni, navi, scuole, uffici comunali aperti a tutti, tutti ma veramente tutti è un segno di civiltà su cui stiamo investendo anche parecchi soldi, ma sono soldi ben spesi”

Giani: “Abbiamo visitato un cantiere che procede speditamente verso la realizzazione di quella che è probabilmente l’opera ferroviaria più importante in corso a livello nazionale. Sono soddisfatto di come stanno procedendo i lavori. Tutti siamo consapevoli che cantieri di questa portata sono sottoposti a ritardi e ad inconvenienti, soprattutto in periodo complessi come quello che stiamo attraversando, ma oggi abbiamo potuto constatare la progressione dei lavori, evidenti anche a livello visivo: tutta la piastra del primo piano sotterraneo, larga 400 metri e lunga 50, era completata, metà del cantiere ha raggiunto la profondità di 25 metri e le ‘talpe’ Marika ed Iris sono sostanzialmente pronte a sbucare in questo grande camerone. A fronte di tutto questo e di un investimento economico che è arrivato a 2, 7 miliardi di euro, ce ne faremo una ragione se i treni inizieranno a circolare nel 2028 o nel 2029. Siamo davanti alla nascita di un’opera che trasformerà Firenze, esattamente come avevamo pensato quando iniziarono i lavori nel 2022 con l’allora ministro Giovannini”.

“Un’importante constatazione emersa questa mattina nell’ambito della visita del ministro Salvini è che anche parlando con i tecnici e con i rappresentanti di Ferrovie dello Stato, si va sempre più affermando la convinzione della necessità del People Mover, cioè di un collegamento con un ascensore orizzontale diretto tra Santa Maria Novella e la nuova stazione, sul cui progetto Regione e Comune lavoreranno insieme”.

Sindaca Sara Funaro: “E’ un’opera strategica per il Paese, ma un’opera strategica anche e soprattutto per la città di Firenze. Dall’ultimo sopralluogo a oggi abbiamo visto un avanzamento dei lavori incredibile, stanno procedendo a ritmi serrati e oggi si stanno guardando i lavori sotto, ma tra poco avremo da ripensare anche a tutta l’area di superficie. Questo, come abbiamo già anticipato, io vorrei farlo entro l’estate. Inizieremo un percorso di partecipazione con i cittadini per disegnare questo pezzo di urbanistica della città, che sarà un pezzo completamente nuovo, con alcuni punti che secondo noi sono punti fondamentali che devono essere mantenuti”.

Poi Funaro: “Oltre ai servizi di Rfi, per cui ci sarà un confronto con Ferrovie e con la Regione, ci sono alcune risposte che devono essere dati ai cittadini, due punti che per me sono fondamentali. Uno è il tema delle case di comunità per dare un servizio in questa zona e l’altro, secondo me, in un contesto come questo, è avere anche delle stazioni di polizia. Proprio per questo avvierò e chiederò un confronto col ministero dell’Interno e col ministero della Difesa per fare in modo che in quest’area ci possano essere due presidi importanti, e poi ovviamente ci confronteremo su tutto il resto”.

avoreranno insieme”.