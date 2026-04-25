Elezioni a Cascina, Dario Rollo presenta candidati e programma: “Seri, competenti e responsabili”

CASCINA – n vista delle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio 2026, Dario Rollo ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Cascina. Sostenuto da una coalizione che punta sulla competenza e su un progetto radicato nell’ascolto del territorio, Rollo propone un programma focalizzato sul rilancio della città attraverso un approccio che definisce “serio, competente e responsabile“. Tra i punti cardine della sua proposta politica figurano la riduzione della pressione fiscale locale, il potenziamento della sicurezza e la realizzazione di infrastrutture strategiche, come un parco urbano lungo l’Arno e hub dedicati al talento giovanile e all’artigianato.

A supporto della candidatura di Dario Rollo, ufficiale superiore dell’Esercito Italiano, si presentano due liste civiche: Libertà e Democrazia e Valori e Impegno Civico.

Lista Libertà e Democrazia: Vincenzo Vasca, pensionato (ex sottufficiale AM); Imad Fatmi, imprenditore; Franco Biasci, pensionato; Rodica Rotaru, infermiera; Antonio Affinito, pensionato (ex sottufficiale AM); Gabriele Stagi, imprenditore; Andrea Bucchi, pensionato; Lamiae Tazani, impiegata amministrativa; Rina Pieraccioni, imprenditrice; Michele Mosca, imprenditore; Pietro Tomei, ex direttore sportivo Juventus Fc; Patrizia Costabile, impiegata; Adelaide Cesarano, impiegata amministrativa; Dario Saviozzi, rappresentante.

Lista Valori e Impegno Civico: Lorenzo Peluso, infermiere; Loredana Carcione, Oss e volontaria Misericordia; Samantha Gaspardo, segretaria; Aurora Giannotti, consulente immobiliare; Barbara Mattei, infermiera; Elisabetta Menici, farmacista; Dania Pratelli, infermiera; Monica Rombai, veterinario; Tiziana Tessitore, impiegata PA; Narciso Belfiore, pensionato (ex bancario); Giampaolo Chiellini, artigiano; Giovanni Consani, medico; Cristiano Cosentini, operaio metalmeccanico; Daniele Crocetti, car detailer; Stefano Di Pede, impiegato tecnico; Samuele Gioli, elettricista.

Il candidato sindaco ha sottolineato come questo programma non sia un semplice elenco di promesse, ma “un progetto organico nato dall’esperienza amministrativa e dalla ferma volontà di offrire a Cascina una guida solida, puntando alla trasparenza e all’efficienza nei servizi ai cittadini“.