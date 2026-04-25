25 aprile 1945: il giorno in cui Pertini proclamò l’insurrezione generale Video News 25 Aprile 2026 10:26 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Milano Design Week, glo presenta Y.O.U. tra arte e IA Video News Ortolani, Ceo Net Service Group: “GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza Video News Design Week 2026: BSH ad EuroCucina, ‘innovazione a misura d’uomo per la cucina moderna’ Video News EuroCucina 2026: Klötscher (BSH), ‘quota di mercato cresce in Italia del +2.5% ad inizio 2026’ Video News EuroCucina 2026: Metz (BSH), La nostra ambizione è essere “market shaper” Video News Metro, “SquisITA” fa tappa a Genova: filiera e qualità al centro Video News SquisITA, Visciola: “Dalla materia prima l’identità della cucina ligure” Video News SquisITA, Ghio (Comune di Genova): “Fare rete fondamentale per le food policy locali” Video News Vanzulli (Metro Italia): “La Liguria esprime eccellenze difficilmente replicabili altrove” Video News Rassegna stampa estera del 24 aprile 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 24 aprile 2026 Video News G20, gli Usa inviteranno la Russia ? Carica altri Firenze cielo sereno enter location 20 ° C 20.6 ° 18.8 ° 42 % 2.7kmh 0 % Sab 20 ° Dom 23 ° Lun 25 ° Mar 23 ° Mer 16 ° Ultimi articoli Sport La Pianese chiude la regular season a Terni: vuole conquistare il diritto ad esordire in casa nei playoff Primo Piano ‘Morte allo Stato’, scritte anarchiche sulla sede della Lega di Massa Tecnologia Sicurezza e gestione integrata delle risorse idriche e energetiche Tecnologia Investimenti immobiliari e direttive europee: il futuro dell’edilizia sostenibile Motori Toyota aggiorna la Yaris Cross, per la best-seller nuovo frontale e full hybrid 130 cv SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Milano Design Week, glo presenta Y.O.U. tra arte e IA Video News Ortolani, Ceo Net Service Group: “GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza Video News Design Week 2026: BSH ad EuroCucina, ‘innovazione a misura d’uomo per la cucina moderna’ Video news Video News Milano Design Week, glo presenta Y.O.U. tra arte e IA Video News Ortolani, Ceo Net Service Group: “GreenShare ci permette di raggiungere un centro di competenza Video News Design Week 2026: BSH ad EuroCucina, ‘innovazione a misura d’uomo per la cucina moderna’