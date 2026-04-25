22.5 C
Firenze
sabato 25 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sesto Riformista presenta a Colonnata lista e programma elettorale

Appuntamento mercoledì (29 aprile) alle 18,30, all’Unione Operaia con il candidato sindaco Alessandro Martini, Saccardi e Casini

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Alessandro Martini, candidato sindaco di Sesto Riformista (foto FB)
Meno di 1 ' di lettura

SESTO FIORENTINO – Mercoledì (29 aprile) alle 18,30, all’Unione Operaia di Colonnata in piazza Rapisardi 6, si terrà un incontro pubblico durante il quale sarà presentata ufficialmente la lista Sesto Riformista in vista delle elezioni amministrative 2026.

All’iniziativa saranno presenti il candidato sindaco Alessandro Martini e tutti i candidati della lista, insieme a Stefania Saccardi, presidente del consiglio regionale della Toscana, e Francesco Casini, consigliere regionale e capogruppo di Casa Riformista in Toscana.

L’appuntamento rappresenta il momento di avvio pubblico del percorso di Sesto Riformista, una lista di centrosinistra che si propone come forza riformista, pragmatica e concreta per il futuro della città. Nel corso dell’incontro saranno presentate proposte e priorità programmatiche per Sesto Fiorentino, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo, della qualità della vita e dei progetti strategici per il territorio.

“Vogliamo costruire un progetto serio e credibile per Sesto Fiorentino – si legge in una nota – fondato su idee concrete, visione e capacità di governo, per dare alla città nuove opportunità di crescita e sviluppo.”

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
22.5 ° C
22.8 °
19.8 °
24 %
6.2kmh
0 %
Sab
20 °
Dom
23 °
Lun
24 °
Mar
24 °
Mer
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2102)ultimora (1016)Video Adnkronos (333)ImmediaPress (282)Tecnologia (81)sport (81)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati