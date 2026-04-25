Sesto Riformista presenta a Colonnata lista e programma elettorale

SESTO FIORENTINO – Mercoledì (29 aprile) alle 18,30, all’Unione Operaia di Colonnata in piazza Rapisardi 6, si terrà un incontro pubblico durante il quale sarà presentata ufficialmente la lista Sesto Riformista in vista delle elezioni amministrative 2026.

All’iniziativa saranno presenti il candidato sindaco Alessandro Martini e tutti i candidati della lista, insieme a Stefania Saccardi, presidente del consiglio regionale della Toscana, e Francesco Casini, consigliere regionale e capogruppo di Casa Riformista in Toscana.

L’appuntamento rappresenta il momento di avvio pubblico del percorso di Sesto Riformista, una lista di centrosinistra che si propone come forza riformista, pragmatica e concreta per il futuro della città. Nel corso dell’incontro saranno presentate proposte e priorità programmatiche per Sesto Fiorentino, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo, della qualità della vita e dei progetti strategici per il territorio.

“Vogliamo costruire un progetto serio e credibile per Sesto Fiorentino – si legge in una nota – fondato su idee concrete, visione e capacità di governo, per dare alla città nuove opportunità di crescita e sviluppo.”