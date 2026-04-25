La Pianese chiude la regular season a Terni: vuole conquistare il diritto ad esordire in casa nei playoff

PIANCASTAGNAIO – La Pianese si appresta a concludere la sua stagione regolare. Dopo dieci mesi di duro lavoro, che hanno già portato in dote la permanenza in serie C e la qualificazione ai playoff, le zebrette sono attese dall’ultimo impegno del campionato di serie C Sky Wifi; domani (26 aprile), infatti, la formazione bianconera farà visita alla Ternana per provare a raggiungere un traguardo che sarebbe storico, ovvero un posizionamento che garantisca la possibilità di disputare il primo turno dei playoff in casa. Per farlo, alla formazione di Birindelli servirà l’impresa di espugnare il Liberati, risultato che proietterebbe la Pianese come minimo al settimo posto, a prescindere da quelli che saranno i risultati dagli altri campi. Ad arbitrare l’incontro sarà Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti Luca Capriuolo e Michele Fracchiolla, entrambi di Bari. Il quarto ufficiale è Gabriele Sacchi di Macerata, mentre Roberto D’Ascanio di Roma 2 sarà l’addetto all’Fvs.

“Come ho detto dopo la partita con la Juventus Next Gen – ha esordito Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, nella conferenza pre-partita – ho fatto solo i complimenti a questo gruppo che, dall’inizio della stagione, si è messo a disposizione mia e dello staff con grande impegno e professionalità. Ha cercato ogni giorno di migliorarsi attraverso il lavoro, sia singolarmente sia a livello di squadra, e questa è una cosa che rimarrà. Devo ringraziare anche la società, che mi ha messo a disposizione non solo calciatori, ma soprattutto ragazzi e uomini davvero eccezionali. Insieme si è creato un gruppo solido, in cui il confronto è stato sempre diretto, sincero e onesto. Questo ci ha permesso, anche come staff, di crescere grazie al contributo dei giocatori, che a volte ci hanno anche indicato la strada da seguire, sia negli allenamenti sia attraverso le loro sensazioni”. “Per noi è stata una crescita comune: nostra, loro e della società. L’annata è quindi estremamente positiva. Però – sottolinea il mister delle zebrette – c’è sempre un però: siamo arrivati nella fase cruciale. L’obiettivo iniziale era mantenere la categoria ed è stato raggiunto. Il secondo obiettivo era centrare i play-off e ci siamo riusciti. Adesso ce n’è un altro, che ci permetterebbe di giocare la prima partita dei play-off in casa. Sappiamo quanto sia importante per noi, per la società e per la nostra gente. Di fronte avremo un avversario importante come la Ternana, che vorrà fare lo stesso e metterà in campo tutte le energie possibili”.

Proprio in riferimento alle Fere, prossimo avversario dei bianconeri, l’allenatore bianconero precisa: “Se qualcuno pensava che la Ternana mollasse, si sbagliava di grosso. Sappiamo quanti sacrifici ci sono dietro una stagione e sono sicuro che lo hanno dimostrato anche nell’ultima partita: venderanno cara la pelle. Al di là delle motivazioni extracampo, che li renderanno ancora più agguerriti, parliamo di una squadra che era stata costruita per vincere o per provare a tornare nella categoria superiore. Ha grande qualità nei singoli ed è molto compatta, con giocatori offensivi capaci di risolvere la partita in qualsiasi momento. Sarà una partita bella da giocare; noi andremo a Terni con la convinzione di avere le qualità per giocarcela alla pari, come abbiamo sempre fatto”.

Birindelli conclude con un richiamo a tutti i sostenitori bianconeri: “La nostra gente, non li chiamo tifosi, è parte integrante del nostro percorso. Condividiamo con loro gran parte delle nostre giornate e sono sicuro che chi potrà esserci farà sentire la propria presenza. Il loro calore è stato fondamentale per la nostra crescita, così come l’affetto che ci dimostrano ogni giorno, non solo durante le partite. Sentiamo anche la responsabilità nei loro confronti. Andremo a Terni insieme per disputare questa gara, che deve essere una festa, da vivere tutti con l’intento di godersi questa bellissima giornata, al di là del risultato”.