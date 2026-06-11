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Fiorentina, primo contratto da professionista per la calciatrice classe 2007 Emma Tomassoni

La diciannovenne originaria di Jesi si lega al club viola fino al 2028: un premio meritato dopo il recente esordio in Serie A contro la Lazio

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Emma-Tomassoni
Foto di: Acf Fiorentina
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – La dirigenza dell’ACF Fiorentina ha ufficializzato la firma del primo contratto da professionista per Emma Tomassoni. La calciatrice, originaria di Jesi e nata nel 2007, si è legata alla società viola con un accordo pluriennale, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2028.

Il passaggio di status certifica il percorso di crescita della giovane atleta all’interno del club toscano. Già da diverso tempo, infatti, la giocatrice del reparto arretrato viene regolarmente aggregata al gruppo della prima squadra per gli allenamenti e le convocazioni.

La firma del contratto fa seguito a un traguardo sportivo raggiunto di recente: lo scorso gennaio, Tomassoni ha registrato il suo debutto ufficiale nel massimo campionato di Serie A Women, scendendo in campo in occasione della partita giocata contro la Lazio.

© Riproduzione riservata

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