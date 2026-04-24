Matteo Biffoni sold out per il tris: “Grazie a tutti. Adesso una nuova stagione per Prato”

Biffoni, consigliere regionale Pd recordman di preferenze in Toscana, ben 22.155 voti, nonché sindaco di Prato 2014-2024, ha lasciato la sala per uscire a salutare i tanti rimasti fuori.

Grazie per la vostra presenza ieri sera. A chi era in sala e a chi mi ha aspettato fuori, anche solo per un saluto. Sono sicuro che mi accompagnerete anche in questo viaggio”