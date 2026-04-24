Matteo Biffoni sold out per il tris: “Grazie a tutti. Adesso una nuova stagione per Prato”

PRATO – Tutto esaurito per Matteo Biffoni. Sold out l’auditorium della Camera di Commercio di Prato, circa 400 posti, per il via della campagna elettorale di Biffoni, Pd, candidato sindaco campo largo centrosinistra al via per il tris.
Biffoni, consigliere regionale Pd recordman di preferenze in Toscana, ben 22.155 voti, nonché sindaco di Prato 2014-2024, ha lasciato la sala per uscire a salutare i tanti rimasti fuori.
Sala esaurita, in tanti per sostenere il Biffoni tris alle amministrative 2026 al voto 24 e 25 maggio, a cominciare da Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “A Prato si apre la campagna elettorale per Matteo Biffoni sindaco. Avanti, forza Matteo!”.
Matteo Biffoni: “Prato va alle elezioni comunali in un mondo in fiamme.
Il nostro compito è plasmare un nuovo modello di essere città. Di essere Toscana.
Bisogna avere il coraggio di dire che le risposte locali devono essere all’altezza di problemi globali.
Tradiremmo la nostra stessa identità, se non ci assumessimo questa responsabilità difficile.
Siamo pratesi.
E, per quanto le cose possano cambiare, se c’è una cosa che sappiamo fare è affrontare una sfida. Quella di inaugurare con lungimiranza, coraggio, entusiasmo, nonostante tutto, una nuova stagione di Prato.
Grazie per la vostra presenza ieri sera. A chi era in sala e a chi mi ha aspettato fuori, anche solo per un saluto. Sono sicuro che mi accompagnerete anche in questo viaggio”