Reagisce con violenza all’arresto per spaccio dei carabinieri: 21enne nei guai

FIRENZE – Nella serata del 18 aprile, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 21enne tunisino sorpreso a spacciare in via Visconti Venosta. I militari, durante un servizio di controllo, hanno osservato lo scambio sospetto tra l’uomo e un acquirente; quest’ultimo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e segnalato alla prefettura.

Il presunto spacciatore ha reagito con estrema violenza all’intervento, opponendo resistenza fisica anche all’interno dell’auto di servizio prima di essere ricondotto alla calma. La perquisizione ha portato al sequestro di denaro contante e di un bilancino di precisione. In sede di rito direttissimo il 20 aprile, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura del divieto di dimora nel Comune di Firenze.