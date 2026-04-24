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Roma, terminato l’incarico di Ranieri

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Era nell’aria, ora è arrivata: ecco la separazione ufficiale tra la Roma e Claudio Ranieri, a sancire la scelta della proprietà di schierarsi con Gian Piero Gasperini. A salutare, poi, sarà la volta del DS Massara, arrivato nella Capitale grazie a Ranieri e anche lui al centro dei dissidi con il tecnico giallorosso.  

Di seguito il comunicato della società capitolina: “L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia”.  

La scelta di andare avanti con un Gasperini ancora più centrale è la controprova che la Roma vivrà una vera e propria rivoluzione in estate. Il gruppo storico sarà completamente rivisto, a fronte di una campagna acquisti che ridefinirà nuovi equilibri all’interno della squadra. Anche al Fantacalcio.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

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