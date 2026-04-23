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Barcellona: infortunio per Lamine Yamal

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Amaro in bocca in casa Barcellona per lo stop di Lamine Yamal, infortunatosi ieri sera in campionato calciando il rigore decisivo contro il Celta Vigo. 

Dagli esami diagnostici, a quali è stato sottoposto oggi l’asso blaugrana, è emersa una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che costringerà il classe 2007 a uno stop di un mese circa. Dunque stagione finita per Yamal. 

Ma adesso a temere sono anche i tifosi della Spagna in vista del Mondiale, anche se salvo imprevisti il ct de la Fuente dovrebbe poter disporre del giovane talento già per la prima gara della fase a gironi contro Capo Verde in programma il prossimo 15 giugno.  

  

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