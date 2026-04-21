Coppa Italia, Atalanta e Lazio si sfidano per la finale

(Adnkronos) – Atalanta e Lazio si sfidano alla New Balance Arena nella seconda semifinale di Coppa Italia e ripartono dal 2-2 della gara di andata all’Olimpico. Se la Dea, settima in classifica, mantiene intatta la speranza di raggiugere un posto in Europa tramite il campionato, per i biancocelesti la competizione tricolore è l’ultima chance per sperare di calcare il palcoscenico europeo nella prossima stagione. Corsi e ricorsi storici, la Lazio non arriva in finale di Coppa Italia dall’edizione 2018/19 quando vinse il trofeo con Simone Inzaghi in panchina battendo proprio l’Atalanta, allora allenata da Gasperini. Stavolta però, la strada verso la finale è in salita per gli uomini di Sarri: gli esperti di Sisal favoriscono infatti i nerazzurri, con il successo nei 90 minuti a 1,75, contro il 4,75 per il blitz dei capitolini e il 3,75 del pareggio. Vantaggio dell’Atalanta ancora più marcato in ottica passaggio turno, con i nerazzurri in finale a 1,36 contro il 3,10 della Lazio.

Ci si aspetta una sfida equilibrata, con gol da entrambe le parti a 1,80 come nella gara di andata, ma con Under e Over 2,50 alla pari, a 1,85. È probabile che sia la squadra che segna per prima a vincere il match, con l’ipotesi Ribaltone a 7,25. Dopo il gol alla Roma nello scorso turno di campionato, Nikola Krstovic dovrebbe essere confermato con l’ipotesi della seconda rete consecutiva a 2,25. Buone chance di andare in gol anche per De Ketelaere, a 3,25, e Zalewski, a 3,50. Sarri si affida a Maldini al centro del tridente, che potrebbe essere protagonista da ex: la sua rete è a 5,00. Stessa quota per Isaksen e Zaccagni a supportarlo ai lati.

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