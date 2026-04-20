Bonucci: “Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla”

(Adnkronos) – “Sono rimasto con la Nazionale perchè mi è stato chiesto di fare un po’ da ponte per quanto riguarda la parte di scouting dei giovani e dei ragazzi che possono essere convocati per le partite di giugno. In riferimento a quello che potrebbe essere il prossimo allenatore dell’Italia, seguendo un po’ i nomi che sono stati fatti, se veramente c’è voglia di ricominciare ripartirei dalla possibilità, accennata, di avere Guardiola, perchè significherebbe dare un cambio netto a tutto il passato. Penso sia molto difficile, ma sognare in questo momento non costa nulla”. Questa l’investitura di Leonardo Bonucci per il futuro ct della nazionale italiana, ai Laureus Awards di Madrid.

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