Juventus, si ferma Holm

(Adnkronos) – Scatto Champions per la Juventus che battendo il Bologna ha allungato sulle inseguitrici Como e Roma per l’ultimo posto Champions.

La squadra di Spalletti adesso può provare anche l’assalto al secondo posto e domenica sera arriva proprio lo scontro diretto col Milan. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno, molto probabilmente, di Emil Holm.

Sottoposto agli esami strumentali ne è emerso un semplice sovraccarico al polpaccio. Un sospiro di sollievo per tutto l’ambiente bianconero. Le condizioni dell’esterno, tuttavia, verrano valutate giorno per giorno e ad oggi è da considerarsi in dubbio per la sfida al Milan prevista per domenica alle 20.45.

Superata la lesione al polpaccio, Holm ha guadagnato minutaggio sotto la guida di Luciano Spalletti, al punto da essere schierato titolare nelle ultime due gare contro Atalanta e Bologna. Quella col Milan dovrebbe essere l’unica gara a rischio per il classe 2000.

Fantacalcio.it per Adnkronos

—

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)