Nutrizione: chef Basso, ‘importante mangiare bene, con un tocco di golosità’

(Adnkronos) – “Mangiare bene fa bene” alla salute, ma è importante che sia un’esperienza anche un po’ golosa “pertanto, ci impegniamo a creare ricette che siano sempre salutari, ma al tempo stesso golose”. Sono le parole di Alberto Basso, Chef Ristorante TreQuarti e Presidente JRE-Italia, all’evento, “Eat like you train”, promosso da BeGreat e ospitato a Vicenza, al Ristorante TreQuarti dello stesso chef, per riflettere sul ruolo della nutrizione come leva di performance, benessere e prevenzione, nello sport e nella vita quotidiana.

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