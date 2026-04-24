Mondiali 2026: chi sono i grandi favoriti per la conquista del titolo in Nord America?

(Adnkronos) – Il calcio internazionale torna ad essere il protagonista indiscusso dell’estate con la nuova edizione della Coppa del Mondo. La prima versione del Mondiale con 48 nazionali suddivise in 12 gironi e un numero superiore di partite da disputare tra Canada, Messico e Stati Uniti. Novità accolte con grande entusiasmo dai tifosi orfani di prestigiosi ed importanti eventi sportivi durante la stagione estiva. Questo nuovo format dura anche di più perché sarà necessaria pure un’ulteriore settimana per l’assegnazione dell’ambito trofeo. Diverse squadre tenteranno l’impresa tra temperature e distanze proibitive, ma soltanto due scenderanno in campo il giorno dell’attesa finale. Completate le griglie di partenza con gli ultimi spareggi tra le selezioni che non hanno ottenuto la qualificazione diretta, partono anche le prime analisi dedicate alle probabili vincitrici della Coppa del Mondo.

La selezione albiceleste resta la nazionale da battere dopo la vittoria nella scorsa edizione della Coppa del Mondo disputata in Qatar. L’Argentina approda al Mondiale 2026 da detentrice del titolo e con una squadra colma di campioni. Un gruppo compatto e rodato, date le numerose competizioni sia internazionali che continentali affrontate con successo negli ultimi anni. L’unica nota stonata riguarda la convocazione di Leo Messi perché il calciatore non ha ancora confermato la propria presenza alla prossima Coppa del Mondo. Tuttavia, la selezione può arrivare in fondo al torneo grazie all’equilibrio ormai cementato tra giocatori affermati e giovani talenti. L’Argentina ha dominato il proprio girone di qualificazione, ma finora nessuna nazionale è riuscita a vincere un secondo Mondiale di fila al di fuori del proprio continente.

Diverse squadre possono prevalere durante questa competizione, ma nessuna in maniera netta e travolgente. Con un torneo equilibrato e le diverse incognite da prendere in considerazione, non si possono prevedere gli esiti delle sfide tra le favorite della Coppa del Mondo. Le proiezioni statistiche proposte da NetBet.it forniscono un quadro di riferimento preciso e dettagliato sulle condizioni delle candidate più accreditate per la conquista del titolo. Anche questi dati sembrano confermare le attuali aspettative degli esperti perché le selezioni europee svettano ancora tra le teste di serie. Con le statistiche a disposizione e le analisi formulate dagli specialisti, si possono prevedere gli esiti delle partite o gli andamenti delle nazionali durante la fase a gironi. Senza dimenticare che gli eventi sportivi vengono condizionati da fenomeni aleatori spesso imprevedibili e indeterminabili. Tuttavia, con i bonus senza deposito si possono testare sia le proprie capacità previsionali che le funzionalità delle piattaforme di gioco online senza alcuna ricaduta economica perché i nuovi iscritti ricevono degli incentivi promozionali. Così vengono valutate pure le tendenze in ascesa tra gli appassionati alla ricerca di una testa di serie o di un’eventuale outsider. La Francia è considerata una delle principali pretendenti perché possiede una rosa ampia, completa e competitiva. Didier Deschamps può schierare diverse formazioni senza alcun problema grazie alle eccezionali qualità sia tecniche che fisiche possedute dai giocatori prescelti per il torneo in Nord America. Ogni reparto è composto da calciatori di primo piano, senza dimenticare l’apprezzabile continuità mostrata durante le ultime edizioni degli Europei e dei Mondiali. L’altra grande favorita è la Spagna guidata da Luis de La Fuente e trascinata da una sorprendente generazione di giovani promesse. La stella di questo gruppo sfrontato ed ambizioso è il talento del Barcellona Lamine Yamal, alla sua prima Coppa del Mondo da osservato speciale nonostante la giovanissima età. Un’altra candidata al titolo è l’Inghilterra che giunge a questo Mondiale senza aver subito nessuna sconfitta durante la fase di qualificazione. Le prestazioni della squadra, l’entusiasmo ritrovato e l’arrivo del nuovo allenatore Thomas Tuchel alimentano le speranze della nazionale inglese. Tra le protagoniste non poteva mancare il Brasile che con Carlo Ancelotti prova a colmare il divario tattico con le rivali europee. La Seleção ha un grande obiettivo: riscattare le prestazioni opache degli ultimi Mondiali e la storica figuraccia rimediata in casa contro la Germania. Queste sono le selezioni con le maggiori probabilità di vincere la Coppa del Mondo, eppure l’incertezza regna sovrana ed è proprio questa sensazione la principale prerogativa di una manifestazione sportiva avvincente, emozionante e imprevedibile.

Diverse squadre possono creare dei veri e propri grattacapi alle grandi favorite della Coppa del Mondo. Selezioni meno blasonate o reduci da un periodo difficile, ma in grado di ribaltare i pronostici con un calcio spregiudicato e propositivo. È il caso della Croazia che nelle precedenti edizioni ha sbalordito tutti con la conquista di un secondo e di un terzo posto a discapito di nazionali ritenute superiori prima delle gare decisive. Anche durante le qualificazioni ai Mondiali sono arrivati dei segnali più che positivi dai calciatori allenati da Zlatko Dalić e diretti in campo dal fuoriclasse Luka Modric. Così emergono le squadre che senza i favori dei pronostici riescono ad ottenere dei risultati sorprendenti ed inattesi perché tutti possono mettersi in mostra durante il torneo in Nord America. Le outsider non mancano mai e la Germania rappresenta la principale insidia per le selezioni che vogliono mettere le mani sul prestigioso trofeo perché nessuno può sottovalutare la nazionale tedesca, seppur alle prese con un processo di rinnovamento e ringiovanimento della rosa a disposizione di Julian Nagelsmann. Il Portogallo, infine, possiede le carte in regola per un torneo al vertice grazie a giocatori del calibro di Bernardo Silva, Bruno Fernandes e dell’eterno Cristiano Ronaldo.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)