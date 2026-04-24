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Barbara (BeGreat), ‘spieghiamo centralità valori sportivi’

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – BeGreat, fino a qualche anno fa, era solo un progetto con dei valori importanti e centrali, che dovevano, però, essere coltivati ed era visto come una missione impossibile. Invece, grazie alla dedizione di molte persone, che si sono dedicate in modo determinante al suo sviluppo, è diventato una piattaforma, una vera realtà che unisce il mondo dell’impresa, delle professioni e delle istituzioni, capaci di spiegare a una serie di interlocutori che i valori dello sport sono centrali, indimenticabili e che necessitano di essere portare avanti, perché abbiamo ricevuto in dono un ecosistema e dobbiamo lasciarlo intatto alle nuove generazioni”. Lo spiega Giovanni Barbara, Presidente di BeGreat, all’evento “Eat like you train”, promosso da BeGreat e ospitato a Vicenza, al Ristorante TreQuarti dello chef Alberto Basso, per riflettere sul ruolo della nutrizione come leva di performance, benessere e prevenzione, nello sport e nella vita quotidiana. 

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